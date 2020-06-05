Хабаровск, , 10:17 — REGNUM Разорившийся бизнесмен из Хабаровска устроил налёт на местное отделение Азиатско-Тихоокеанского банка. По словам мужчины, он пошёл на это, чтобы погасить долги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД РФ по Хабаровскому краю.

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Хабаровчанин является владельцем фирмы по установке систем безопасности. В марте 2020 года, пытаясь найти средства для погашения долгов своей разорившейся фирмы, он пришёл в офис банка АТБ с ножом и канистрой бензина. В банке он напал на менеджера, облил её бензином и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги из кассы. Но сотрудница оказала налётчику активное сопротивление. Коллега женщины успела нажать тревожную кнопку.

Нападавший скрылся. В момент нападения в кассе находилось более 5 млн рублей. Вскоре его личность установили. Задержать его удалось с помощью бойцов Росгвардии. В ходе следствия 45-летний бизнесмен сообщил, что пытался найти деньги на погашение долгов. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование по уголовному делу завершено. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте налётчик с ножом пытался ограбить офис банка АТБ в Хабаровске.