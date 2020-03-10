Хабаровск, , 08:39 — REGNUM В Хабаровске налётчик, вооруженный ножом, пытался ограбить банк АТБ.

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Как сообщило ИА Амурмедиа, вооруженный ножом мужчина ворвался в одно из отделений банка АТБ и потребовал деньги. Попытавшаяся его остановить сотрудница ранена — у нее порезана рука, ей потребовалась помощь медиков.

Преступник скрылся. Полиция предпринимает все возможные меры для его розыска.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года вооруженная пистолетом женщина ограбила контору микрозаймов в Хабаровске.