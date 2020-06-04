Лондон, , 15:40 — REGNUM Лондонская полиция задержала 13 человек в ходе протестных акций в городе, которые проходили 3 июня в знак протеста против гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда. Об этом 4 июня рассказали в Скотленд-Ярде.

«В общей сложности 13 человек были задержаны в результате полицейской операции на протестах в Вестминстере в среду и в ранние часы четверга», — приводит ТАСС сообщение представителя лондонской полиции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июня на улицы Лондона в знак протеста против жесткого обращения полиции вышли тысячи человек, устроившие свои акции в Гайд-парке, на площади перед британским парламентом и перед канцелярией премьер-министра на Даунинг-стрит. Последняя акция в итоге переросла в потасовку с полицией.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ в Новом Орлеане для разгона участников протестных акций, связанных с гибелью в Миннеаполисе от жесткого обращения полиции местного жителя Джорджа Флойда.