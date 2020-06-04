Новый Орлеан, США, , 09:53 — REGNUM Слезоточивый газ в Новом Орлеане для разгона участников протестных акций, связанных с гибелью в Миннеаполисе от жесткого обращения полиции местного жителя Джорджа Флойда, применили местные сотрудники правоохранительных органов. Об этом 4 июня сообщает городское управление полиции на своей странице в соцсети Twitter.

«Полиция Нового Орлеана сегодня вечером задействовала слезоточивый газ для разгона протестующих», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что полицейские вынуждены были применять слезоточивый газ после того, как протестующие не стали соблюдать три предписания не делать попыток переходить мост Crescent City Connection и начали наращивать конфронтацию с правоохранителями.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр обороны США отставной генерал Джеймс Мэттис заявил, что нынешний американский президент США Дональд Трамп является первым главой страны, который пытается разделить американцев, вместо того чтобы их объединять.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией 25 мая местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что, когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.