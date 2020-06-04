Норильск, Красноярский край, , 10:24 — REGNUM Группа спасателей прибыла в Норильск из Новосибирской области, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили 4 июня журналистам в красноярском главке МЧС.

Сто спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России прибыли в Норильск, уточнили в ведомстве.

В распоряжении спасателей есть восемь единиц специальной техники, мотопомпы, необходимое оборудование и снаряжение. Для обеспечения жизнедеятельности личного состава имеется палаточный городок.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная группа МЧС России работает на месте разлива дизельного топлива. ЧП с утечкой около 21 тыс. кубометров нефтепродуктов произошло в конца мая на ТЭЦ-3 Норильска.

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