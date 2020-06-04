Норильск, Красноярский край, , 07:33 — REGNUM В результате разлива более 21 тысячи тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, площадь загрязнения нефтепродуктами составила 180 тысяч квадратных метров. Об этом 4 июня сообщает прокуратура Красноярского края.

По данным прокуратуры на 2 июня, «площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов (устройство из непромокаемого материала, позволяющее сдерживать распространение пятна нефтепродуктов по поверхности водного объекта), составила 180 тыс. кв. м».

По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ 254 «Порча земли», 246 «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и 250 «Загрязнение вод».

Как сообщало ИА REGNUM, в Норильск, на место техногенной катастрофы — разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3 — прибыли губернатор Красноярского края Александр Усс, министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев и заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин.

Напомним, в Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за масштабного разлива дизельного топлива.

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