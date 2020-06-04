Новосибирск, , 07:32 — REGNUM Новосибирские спасатели направлены в Красноярский край для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России. Всего в Норильск отправились 100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России.

В ведомстве уточнили, что аэромобильная группировка будет находиться в соседнем регионе «до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».У спасателей на вооружении восемь единиц современной спасательной техники, мотопомпы, необходимое оборудование и снаряжение, палаточный городок для личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Норильске в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть дороги к ТЭЦ-3 вылилось большое количество дизельного топлива. Значительная часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. По поручению президента РФ Владимира Путина на пострадавшей территории введена ЧС федерального характера.

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