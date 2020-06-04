Норильск, Красноярский край, , 09:42 — REGNUM В Норильске проводится координационное совещание под председательством министра МЧС России Евгения Зиничева по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разливом топлива. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в правительстве Красноярского края.

«Сегодня я могу с удовлетворением констатировать, что совместными усилиями самой компании, представителей других хозяйствующих субъектов из разных территорий страны найдём достаточно простой, но эффективный способ ликвидации последствий разлива нефтепродуктов именно на самой реке», — заявил в начале совещания губернатор Красноярского края Александр Усс.

По его словам, остаётся «два принципиальных вопроса». Это, в частности, «комплекс по недопущению» подобных ЧП в будущем.

«Для этого здесь есть соответствующие контролирующие, проверяющие органы, реальная оценка ущерба и предложение конкретного плана по восстановлению. Считаю, эта работа может быть завершена в весьма короткие сроки», — дал оптимистичный прогноз Усс.

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Между тем экологи не разделяют оптимизма красноярского губернатора. Например, директор красноярской общественной экологической организации «Плотина», член общественного совета Федерального агентства водных ресурсов Александр Колотов подчёркивает, что ситуация осложняется тем, что в реки вылилась не сырая нефть, а продукт нефтепереработки — гораздо более токсичное дизельное топливо.

«Какая-то часть нефтепродукта всё равно осядет на дно, уйдёт в донные отложения и годами будет отравлять воду, поскольку процессы разложения в арктических условиях протекают медленнее», — сказал ранее эколог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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По информации «Гринписа», последствия экологической катастрофы на севере Красноярского края будут наблюдаться ещё долго.

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Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая. Из резервуара Норильской топливно-энергетической компании произошла крупная утечка дизельного топлива. Возбуждены уголовные дела.

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