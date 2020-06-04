Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 09:10 — REGNUM Локализация масштабов экологической катастрофы на Таймыре — это главная задача, которая стоит на повестке дня. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 4 июня сообщил директор красноярской общественной экологической организации «Плотина», член общественного совета Федерального агентства водных ресурсов Александр Колотов.

«Две близлежащие реки у места розлива — Далдыкан и Амбарная — уже отравлены, теперь все силы брошены на то, чтобы остановить распространение загрязнения на озере Пясино, не допустив попадания нефтепродуктов в Карское море», — подчеркнул эксперт.

Читайте также: Разлив топлива в Норильске — ЧС федерального характера: все новости

По его словам, ситуация осложняется тем, что в реки вылилась не сырая нефть, а продукт нефтепереработки — гораздо более токсичное дизельное топливо:

«Выставленные боновые заграждения работают с ним не так эффективно, плюс какая-то часть нефтепродукта все равно осядет на дно, уйдёт в донные отложения и годами будет отравлять воду, поскольку процессы разложения в арктических условиях протекают медленнее».

Александр Колотов считает, что случившийся разлив в Норильске можно воспринимать как стресс-тест для всей системы обеспечения экологической безопасности в Арктике.

Читайте также: Глава МЧС совершит облёт территории разлива топлива в Норильске

«Нельзя сказать, что этот стресс-тест пройден успешно. Есть вопросы и к оповещению о ЧС, и к межведомственному взаимодействию, и к эффективности государственного экологического и технического надзора. Больше всего вопросов, разумеется, должно быть к компании, допустившей такой крупномасштабный разлив нефтепродуктов. И очень важно, чтобы на все возникающие сейчас вопрос был впоследствии дан адекватный ответ и извлечены уроки на будущее. Иначе запланированное на ближайшее будущее промышленное освоение уязвимых арктических территорий может превратиться в цепочку экологических инцидентов и катастроф», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Читайте также: Разлив топлива в Норильске: Путин объявил ЧС федерального характера

Как сообщало ИА REGNUM, из повреждённого резервуара Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК) вытекло свыше 20 тысяч кубометров топлива. Возбуждены три уголовных дела. По поручению президента РФ Владимира Путина на пострадавшей территории введена ЧС федерального характера.

Читайте ранее в этом сюжете: Гринпис подсчитал экологический ущерб водным объектам от ЧС в Норильске