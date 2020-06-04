Норильск, Красноярский край, , 08:23 — REGNUM Разлив нефтепродуктов в Норильске стал первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике, сообщает Гринпис.

В воду и почву, по оценкам экспертов, попало около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Их уже обнаружили в реках Амбарная и Дальдыкан. Последствия аварии будут наблюдаться ещё долго.

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По расчётам Гринпис, экологический ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд рублей. Также причинён ущерб почве, необходимо учитывать и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Норильская река загрязнена в десятки тысяч раз выше нормы, вода загрязнена на 20 км, толщина слоя нефтепродуктов — до 20 см. В реки попало 15 тысяч тонн дизельного топлива, приводит Гринпис данные Росприроднадзора.

«С помощью установленных боновых заграждений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому можно утверждать, что почти всё дизельное топливо останется в окружающей среде», — отметил проектный директор российского Greenpeace Владимир Чупров.

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Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая. Из резервуара Норильской топливно-энергетической компании произошла крупная утечка дизельного топлива. По поручению президента РФ Владимира Путина на пострадавшей территории введена ЧС федерального характера.

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