Магадан, Магаданская область, 4 июня 2020, 06:03 — REGNUM В Магаданской области в соцсетях распространили видео с гуляющими по городскому кладбищу медведями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Автор видео показывает, как взрослый медведь переходит дорогу от могил и без страха идёт, оглядываясь по сторонам.
Отметим, что медведи частенько гуляют по кладбищу, были случаи, когда они разрывали свежие могилы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском заповеднике сообщили о выходе молодых медведей к Телецкому озеру. Звери идут за прошлогодней шишкой.