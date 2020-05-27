Горно-Алтайск, , 08:12 — REGNUM Сотрудники Алтайского заповедника сообщают о выходе молодых медведей к Телецкому озеру. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, животных замечали в ходе патрулирования береговой линии.

По словам государственного инспектора Сергея Усика, встреченный им медведь пять минут боролся с любопытством и страхом, наблюдая за человеком. Однако осторожность всё же взяла верх и зверь убежал.

«Прежде чем скрыться в кустах косолапый оглянулся на прощание. Мне этого времени хватило чтобы подъехать поближе и сделать серию кадров. Пока, мишка, спасибо за фотосессию», — отметил он.

Другой медведь попал в объектив фотоловушки, расположенные в 200 метрах от усадьбы сотрудников заповедника.

По словам сотрудников, большинство медведей после спячки в этом году направились в кедровники, где лежит много прошлогодней шишки. Молодые же медведи остались на побережье, где они кормятся останками погибших за зиму животных и травами.

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