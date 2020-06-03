Шарлотт, США, , 09:01 — REGNUM Один из участников акции протеста в Шарлотт (штата Северная Каролина) против жесткого обращения полиции, которые начались в США после гибели из-за этого в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, арестован местной полицией за ношение винтовки AR. Об этом 3 июня сообщает местное полицейское управление на своей странице в соцсети Twitter.

«Протестующий только что был арестован с винтовкой AR», — говорится в сообщении управления местной полиции.

Также в нем указывается, что у арестованного мужчины были с собой два магазина для данного вида оружия, каждый рассчитанный на 30 патронов.

Кроме этого, сообщается, что сотрудникам полиции для разгона бросавших в них камней и бутылок протестующих пришлось применить специальные средства.

«Протестующим неоднократно приказывали разойтись после нападений с применением бутылок, камней и химических веществ. <…> После отказа разойтись были применены химические вещества для защиты полицейских и населения», — также говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что слезоточивый газ был применен полицейскими американского города Атланта для разгона участников демонстрации в связи с наступлением комендантского часа.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.