Атланта, США, , 05:22 — REGNUM Слезоточивый газ был применен полицейскими американского города Атланта для разгона участников демонстрации в связи с наступлением комендантского часа, 2 июня передает телеканал CNN.

Поддержку в зачистке улиц города от протестующих оказывают бойцы нацгвардии США.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Атланте за нарушение общественного порядка в ходе протестов было задержано не менее 50 демонстрантов.

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