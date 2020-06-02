Сент-Луис, США, , 11:51 — REGNUM Из-за стрельбы, которая произошла в Сент-Луисе во время протестов против жесткого обращения полиции, были ранены четыре сотрудника местной полиции. Об этом 2 июня сообщает местное управление полиции на своей странице в соцсети Twitter.

«Сегодня вечером наши четыре офицера пострадали в результате выстрелов», — говорится в сообщении полицейского управления.

Также указывается, что всех пострадавших доставили в расположенную рядом больницу и все они в настоящее время находятся в сознании так как, по оценкам медиков, полученные полицейскими ранения, не угрожают их жизни.

Кроме этого, уточняется, что стрельба произошла возле штаб-квартиры полиции города, рядом с которой также за ночь было несколько случаев стычек, протестующих с полицией.

Помимо этого, управлением полиции сообщается, что стрельба продолжается по настоящее время.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум два человека пострадали в результате наезда внедорожника в ходе протестов в Баффало (штат Нью-Йорк) на группу полицейских.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.