Баффало, , 09:52 — REGNUM Как минимум два человека пострадали в результате наезда внедорожника в ходе протестов против жестокого обращения полиции в Баффало (штат Нью-Йорк) на группу полицейских. Об этом 2 июня сообщает газета New York Post.

Уточняется, что происшествие случилось 1 июня вечером и на видео инцидента, которое снял один из очевидцев, видно, как толпа разбегается от автомобиля, слышны выстрелы, а затем внедорожник пытается уехать с места преступления.

Также сообщается, что в результате наезда два сотрудника полиции пострадали и были доставлены в больницу, и в настоящее время врачи оценивают их состояние как стабильное.

Кроме этого, по словам главы исполнительной власти округа Эри Марка Полонцарца, позднее водитель и пассажиры внедорожника были задержаны и сейчас находятся под стражей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за нарушение порядка во время проведения протестных акций сотрудники полиции Атланты (штат Джорджия) задержали 52 человека.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.