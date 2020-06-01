Лакхнау, Индия, , 10:40 — REGNUM Как минимум 43 человека стали жертвами сильных ливней в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом 1 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

Также сообщается, что главный министр штата ввиду данного обстоятельства выразил свои соболезнования родным и близким погибших от разгула стихии.

При этом, по данным синоптиков, сильные ливневые дожди могут продолжиться в штате и в течение 1 июня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших в результате тропического шторма «Аманда», обрушившегося на территорию Сальвадора, достигло 11 человек.