Сан-Сальвадор, , 03:58 — REGNUM Число погибших в результате тропического шторма «Аманда», обрушившегося на территорию Сальвадора, достигло 11 человек, сообщает пресс-служба правительства страны.

Еще один человек числится пропавшим без вести. Также отмечается, что в результате шторма были повреждены 200 домов. Основной удар стихии пришелся на западную часть Сальвадора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о девятерых погибших в результате шторма в Сальвадоре. Также сообщалось и о произошедших в ряде районов страны наводнениях, обрывах линий электропередач и разрушениях.

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