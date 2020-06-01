Гуаякиль, Эквадор, , 09:44 — REGNUM Взрыв, от приведенного в действие взрывного устройства, прогремел в штаб-квартире частного эквадорского телеканала Teleamazonas в городе Гуаякиль. Об этом 1 июня сообщает телеканал.

«Штаб Teleamazonas в Гуаякиле подвергся нападению с использованием взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в результате произошедшего нет жертв и только причинен материальный ущерб.

Кроме этого, телеканал, являющийся одним из самых значимых в Эквадоре, заявляет, что он не принимает никаких видов запугивания.

«Мы будем продолжать сообщать и расследовать акты коррупции, которые происходят в стране. Это средство массовой информации сохраняет свою приверженность эквадорскому обществу и будет продолжать пользоваться свободой выражения мнений, которая должна господствовать в правовом государстве», — также отмечается в сообщении телеканала.

При этом известно, что полиция Эквадора начала расследование произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 мая стало известно, что взрыв бомбы прогремел в Боготе на фабрике по производству медицинских масок.