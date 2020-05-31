Богота, , 19:55 — REGNUM Взрыв прогремел в Боготе на фабрике по производству медицинских масок, передаёт 31 мая La FM.

Инцидент произошёл в ночь на 31 мая. На заложенной бомбе подорвались два человека, которых затем госпитализировали.

По версии местной полиции, бомбу заложила одна из действующих в городе преступных группировок.

Напомним, у Колумбии печальная слава одной из стран с высоким уровнем преступности, порождённой в том числе наркоторговлей. За контроль над плантациями, на которых выращивается кока, в стране борются различные группировки.

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