Бангкок, , 09:30 — REGNUM Как минимум три человека погибли в результате стрельбы, устроенной неизвестным в здании радиостанции в северной провинции Таиланда Питсанулок. Об этом 27 мая сообщает телеканал Spring News.

Также сообщается, что в результате трагического происшествия ещё один человек был ранен, и уточняется, что сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого в данном преступлении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 мая стало известно, что как минимум три человека были ранены в результате стрельбы в одном из торговых центров Глендейла (штат Аризона, США), произошедшей поздно вечером 20 мая.