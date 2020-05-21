Глендейл, США, , 11:11 — REGNUM Как минимум три человека были ранены в результате стрельбы в одном из торговых центров Глендейла (штат Аризона, США), произошедшей поздно вечером 20 мая. Об этом 21 мая сообщает телеканала CNN.

Также, по данным журналистов, состояние одного из пострадавших оценивается медиками как критическое.

Кроме этого, уточняется, что на момент прибытия на место происшествия представителей полиции открывший огонь прекратил стрельбу и правоохранители смогли его задержать.

Помимо этого, указывается, что в настоящее время ведется расследование инцидента и изучаются мотивы стрелявшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 мая стало известно, что пятеро подростков пострадали в результате инцидента со стрельбой в американском штате Калифорния.

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