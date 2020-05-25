Канберра, , 09:50 — REGNUM Свыше 60 тысяч строений в штате Западная Австралия лишились электроснабжения из-за мощного шторма. Об этом 25 мая сообщает телеканал ABC.

По данным источника, в районе столицы штата — города Перт, электричества не стало в примерно 44 тысячах домов. Кроме этого, от шторма пострадали западные районы штата, в городе-порте Джералдтон электроснабжения лишилось около 13 тысяч зданий.

Помимо этого, сообщается, что позднее аварийные службы смогли частично восстановить подачу электроэнергии, однако на утро 25 мая примерно 47 тысяч домов продолжали оставаться без электричества.

При этом уточняется, что синоптики дали предупреждении о том, что сильный ветер может наблюдаться в южных районах Западной Австралии до 26 мая.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 мая стало известно, что число жертв тайфуна «Амфан» в Бангладеш возросло до 26 человек.