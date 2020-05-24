Дакка, , 10:45 — REGNUM Число жертв тайфуна «Амфан» в Бангладеш возросло до 26 человек. Об этом 24 мая сообщают местные СМИ.

Помимо погибших еще семь человек получили ранения, двое на данный момент числятся пропавшими без вести.

Правительство страны оценивает ущерб, нанесенный стихией, на сумму в $130 млн. Порядка 1500 школ было разрушено.

Напомним, ранее власти Индии и Бангладеш приступили к эвакуации порядка 2 млн граждан, проживающих в местах предполагаемого удара циклона. Тем не менее, жертв избежать не удалось.

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