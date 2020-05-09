Улан-Удэ, , 07:26 — REGNUM В Бурятии количество умерших пациентов с коронавирусом достигло пяти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, скончался мужчина в возрасте 89 лет.

Коронавирус у него был выявлен 23 апреля в ходе проверки пациентов с внебольничной пневмонией. Все последние дни он находился в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

В региональном оперативном штабе добавили, что пациент имел ряд хронических заболеваний, в том числе хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ). Они были отягощены присоединением COVID-19. Напомним, большинство ранее умерших пациентов с коронавирусом в республике также имели тяжёлые сопутствующие заболевания.

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