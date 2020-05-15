Кижингинский район, Бурятия, , 05:34 — REGNUM Шестой скончавшейся пациентке с коронавирусом в Бурятии было 83 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, она умерла во время транспортировки из Кижингинского района в Улан-Удэ.

COVID-19 у неё выявили 12 мая. По словам министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, из-за вируса у неё обострились ишемическая болезнь сердца и хронический обструктивный бронхит.

«С учётом возраста пациентки и тяжёлых сопутствующих заболеваний было принято решение о медицинской эвакуации в Улан-Удэ. К сожалению, во время медицинской эвакуации из Кижингинского района произошла остановка сердечной деятельности», — отметила министр.

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