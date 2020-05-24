Бухарест, , 15:59 — REGNUM В Румынии в сейсмической зоне Вранча в районе округа Бузэу 24 мая в 15:07 произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщили в пресс-службе Национального научно-исследовательского института физики земли Румынии.

Глубина подземных толчков — 132 километра. Толчки были зафиксированы в шестидесяти километрах к востоку от города Брашова, в 64 километрах к северо-востоку от города Плоешть, в 118 километрах к северу от Бухареста, в 128 километрах к югу от города Бакэу, в 130 километрах к западу от города Браила, в 133 километрах к западу от города Галаца, в 135 километрах к северо-востоку от города Питешти, в 174 километрах к востоку от Сибиу, в 183 километрах к северо-востоку от города Русе, в 210 километрах к юго-западу от города Яссы.

О пострадавших не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,9 балла произошло в Румынии в ночь на 17 мая.