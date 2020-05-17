Бухарест, , 14:13 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,9 было зафиксировано в сейсмической зоне Вранча в ночь с 16 на 17 мая, сообщает digi24. ro со ссылкой на Национальный научно-исследовательский институт физики земли Румынии.

Поземные толчки силой в 3,9 бала были зафиксированы 3:51 в сейсмической зоне Вранча, в районе округа Бузэу. Глубина подземных толчков составила 137 километров.

Толчки были зафиксированы недалеко от городов Брашов, Плоешть, Бухарест, Питешти, Бакэу, Браила, Галац.

Как сообщало ИА REGNUM, в Румынии 25 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитдой в 5 балов.

Читайте также: В Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0