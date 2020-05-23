Минск, , 11:31 — REGNUM Сотрудники гродненской таможни пресекли пять попыток незаконного вывоза на территорию Евразийского экономического союза цветочной продукции, сообщается 22 мая в пресс-службе Таможенных органов Белоруссии.

Одна из таких попыток была пресечена в пункте пропуска «Бенякони». В ходе досмотра транспортного средства литовской фирмы-перевозчика находилось на 13,5 тыс. роз больше, чем было заявлено в документах.

«С начала мая это уже пятый факт, выявленный на данном участке белорусско-литовской границы», — добавили в ведомстве.

Аналогично с разницей в несколько дней были досмотрены еще четыре транспортных средства с цветами (большинство цветов — розы), следовавшие в РФ. При досмотре транспортных средств российских перевозчиков выявили более 10 тыс. роз, не указанных в документах.

Общая стоимость незадекларированной цветочной продукции составила более 15,5 тысячb белорусских рублей (463 тысячи 900 российских рублей). В отношении нарушителей начаты административные процессы по части первой статьи 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Белоруссии. Санкции статьи предусматривают «штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара без его конфискации», отметили в таможенном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее минские таможенники в ходе досмотра обнаружили марки, пропитанные психотропным веществом — лизергид.