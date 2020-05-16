Минск, , 15:26 — REGNUM Марки, пропитанные психотропным веществом, были обнаружены минскими таможенниками в одном из почтовых отправлений. Об этом сообщает 16 мая пресс-служба Таможенного комитета Белоруссии.

Почтовое отправление из стран Европейского союза, адресованное жителю белорусской столицы, было выявлено кинологической службой Минской региональной таможни в ходе досмотра в пункте таможенного оформления «Аэропорт Минск-2».

В почтовом отправлении находился фрагмент цветной перфорированной бумаги, пропитанный опасным веществом. Результаты экспертизы подтвердили, что психотропным веществом в почтовом отправлении является лизергид.

В пресс-службе таможенного ведомства отметили, что данное вещество при употреблении способно вызвать галлюцинации, изменение сознания, восприятия времени и психические расстройства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 328−1 Уголовного кодекса Белоруссии — «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».

Также сообщается о задержании получателя отправления. Материалы дела переданы в управление Следственного комитета республики по городу Минск.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя города Гомеля задержали по подозрению в изготовлении стероидов.