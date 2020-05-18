Магадан, Магаданская область, , 05:09 — REGNUM В столице Магаданской области и в некоторых районах участились выходы медведей к людям — видео с лесными хищниками всё чаще появляются в соцсетях.

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По мнению специалистов, активность медведей, да и других зверей связана с отсутствием еды в лесу. Поэтому голодные хищники выходят к населённым пунктам, на дороги, нередко их можно увидеть и в самом Магадане.

«Сейчас медведи особенно опасны. Красная рыба пойдёт только через месяц. Пока косолапым приходится питаться почти исключительно ягодами и шишками. Главное, не реагировать на хищника, не подходить к нему и ни в коем случае не подкармливать. В этом году на Колыме холодная и затяжная весна, но как только потеплеет и в реки пойдёт лосось, медведи уйдут в леса — подальше от человека», — цитирует охотоведов «Весьма».

Как сообщало ИА REGNUM, Жители Елизовского района на Камчатке сообщили в Единую диспетчерскую службу о том, что вблизи населённого пункта Новоавачинского замечен крупный медведь.