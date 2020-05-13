Петропавловск-Камчатский, 13 мая 2020, 10:17 — REGNUM Жители Елизовского района сообщили в Единую диспетчерскую службу о том, что вблизи населённого пункта Новоавачинского замечен крупный медведь.
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Как сообщило ИА Кам 24, охотоведы незамедлительно выехали на место, но найти хищника пока не смогли. Жителей предупредили о необходимости соблюдать осторожность. Специалисты продолжат наблюдение.
По данным учёных, на Камчатке обитает более 23 тыс. медведей. Первые хищники начинают выходить из берлог в конце марта — начале апреля. Первыми просыпаются и выходят на охоту взрослые самцы, позже, в мае, выходят медведицы с медвежатами.
На Камчатке неоднократно имели место происшествия, связанные с медведями, гибли люди, гибли медведи.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая на Сахалине к людям вышла медвежья семья.