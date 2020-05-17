Кишинёв, , 14:41 — REGNUM В Молдавии недалеко от населенного пункта Лалова, Резинского района 16 мая скончался мужчина, попавший под асфальтовый каток. Об этом сообщает Telegraph.md.

По предварительной информации, 50-летний мужчина управлял катком, который используют для ремонта и строительства дорог. По ходу движения, дорожная техника, которой он управлял, съехала с асфальтированной дороги на обочину и раздавила мужчину.

Детали произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. На фотографии, опубликованной журналистами, видно, что каток находится на обочине, перевернутый барабанами кверху.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске инженер токарного цеха погиб от удара вылетевшей из станка детали.

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