Минск, , 10:22 — REGNUM В Минске инженер токарного производства погиб от травмы, полученной в результате удара металлической детали, вылетевшей из токарного станка. Об этом сообщили 15 мая в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

Трагедия произошла 15 мая в белорусской столице в производственном помещении, расположенном на улице Казинца. По предварительным данным, 34-летний инженер занимался производством металлических деталей на токарном станке.

Во время работы деталь вылетела из станка, пробила защитное стекло и ударила мужчину. От полученных травм мужчина умер на месте.

Читайте также: В Саратове погибла женщина при падении с башенного крана

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 10 мая при падении башенного крана погибла женщина. Трагедия произошла на строительной площадке у дома №1 по четвертому проезду Чернышевского.