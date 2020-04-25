Бухарест, , 02:28 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы на востоке Румынии, 25 апреля сообщает пресс-центр румынского Национального института исследований развития физики Земли.

Землетрясение произошло в 01:04 мск в румынском уезде Вранча. Его очаг находился на глубине 23 километра. Сейсмособытие ощущалось как в столице страны, которая отдалена от эпицентра на 194 километра, так и в Молдавии.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Южной Корее было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,3.

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