Могилёв, Белоруссия, , 12:12 — REGNUM Ночью 17 мая на Славгородском шоссе в городе Могилеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель и двое пассажиров, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

По данным ведомства, во время столкновения автомобиля Nissan Murano с опорой, кроме водителя находились два пассажира.

В результате ДТП был поврежден автомобиль. Водитель транспортного средства был извлечен спасателями из салона автомобиля с помощью специальных инструментов. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Оба пассажира автомобиля также были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Они покинули салон автомобиля самостоятельно.

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