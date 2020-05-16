Могилёв, Белоруссия, , 10:41 — REGNUM В 21:00 14 мая недалеко от населенного пункта Шапчицы Могилевского района Белоруссии столкнулись два автомобиля, сообщает 15 мая пресс-служба Управления внутренних дел Могилевского облисполкома.

В сообщении говорится, что водитель автомобиля Mercedes-Benz ML320 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter. В результате столкновения автомобиль Mercedes-Benz съехал в кювет и перевернулся набок.

В результате аварии травмы получили две женщины, которые в момент столкновения находились в салоне автомобиля Mercedes-Benz, а также водитель автомобиля Volkswagen Transporter. Все пострадавшие госпитализированы.

В пресс-службе ГАИ также отметили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Белоруссии в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинулся автомобиль, водитель которого погиб от полученных травм.