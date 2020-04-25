Гомель, Белоруссия, , 08:53 — REGNUM 22 апреля сотрудниками подразделений наркоконтроля министерства внутренних дел Белоруссии и Управления внутренних дел Гомельского облисполкома задержан 39-летний житель города Гомель по подозрению в организации лаборатории для незаконного изготовления стероидов. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Белоруссии.

По месту жительства подозреваемого и в арендуемых им помещениях было изъято «лабораторное оборудование, упаковки с таблетками и ампулами, относящихся к сильнодействующим веществам», — сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, задержанный мужчина занимался поставкой запрещенных веществ посредством почты как внутри страны, так и на территорию РФ.

В данный момент сотрудники подразделений наркоконтроля устанавливают потребителей и каналы сбыта данных веществ. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Если раньше наша страна являлась только страной-транзитницей и рынком сбыта таких веществ, то в настоящее время Беларусь стала страной-производителем для бытовой сети потребителей как внутри государства, так и за его пределами», — подчеркнули в министерстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Оренбурга был задержан в связи с заказом анаболитических веществ из Белоруссии. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении через государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.