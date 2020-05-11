Саратов, , 09:19 — REGNUM В Саратове вечером 10 мая в Заводском районе при падении с башенного крана с высоты 35 метров погибла женщина.

На строительной площадке у дома №1 по 4-му проезду Чернышевского жительница Саратова получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщает регион64. К месту трагедии прибыли следственные органы, которые обнаружили у погибшей мобильный телефон в кармане толстовки. В региональном Следственном комитете сотрудникам предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 14 декабря 2019 года произошло падение башенного крана, в результате чего крановщик получил тяжёлые травмы и впоследствии скончался в больнице.

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