Варшава, , 09:20 — REGNUM Полиция Варшавы задержала шесть человек, которых подозревают в краже почтовых отправлений, сообщила 8 мая пресс-служба полиции Польши.

Все задержанные — граждане Украины, работавшие в одной из служб доставки.

Сначала полицейские задержали двух граждан Украины прямо на рабочем месте. Во время обыска в туалете были обнаружены телефоны, аксессуары и другие ценные вещи, украденные их посылок. Ещё часть ценных предметов была найдена в комнате хостела, которую снимали трудовые мигранты. Позже полицейские обыскали комнату ещё двух граждан Украины, работавших в этой фирме, и также нашли украденные вещи.

Все шестеро признались в совершении преступления. Изъятые ценности общей стоимостью около $4,7 тыс. вернули компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше от кровопотери скончалась гражданка Украины. Позже в колодце полиция нашла труп новорождённого.

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