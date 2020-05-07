Варшава, , 12:52 — REGNUM В одном из населённых пунктов в Мазовецком воеводстве Польши полиция обнаружила тело новорожденного ребёнка в состоянии разложения. За десять дней до этого неподалёку от этого места умерла 25-летняя гражданка Украины, находящаяся в Польше на сельхозработах. Об этом местному порталу gostynin24. pl сообщил работник прокуратуры Гостынинского повета (района) Дамиан Зимняк.

«25 апреля на территорию одного из фермерских хозяйств была вызвана скорая помощь. Прибыв на место происшествия, врач констатировал смерть 25-летней женщины. Причиной смерти стала значительная кровопотеря в области половых путей», — приводит слова прокурора «Польское радио».

Как сообщается, 5 мая один из жителей местечка Чижев вызвал полицию после того, как обнаружил, что вода в одном из колодцев имеет странный запах.

«После проверки выяснилось, что в колодце находится тело ребенка в состоянии разложения», — пишет местная пресса.

По сообщению портала gostynin24. pl, молодая гражданка Украины находилась в Польше на сезонных работах.

«Она жила в одной комнате со своей матерью, которая не знала, что ее дочь беременна», — говорит следователь прокуратуры.

Прокуратура проводит проверку, для выяснения причин смерти новорожденного будет проведено вскрытие.