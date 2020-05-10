Минск, , 07:53 — REGNUM Семь человек — активистов «Молодежного блока» и их знакомых — задержали 9 мая в столице Белоруссии, сообщили 10 мая на telegram-канале «Молодежного блока».

Пятеро человек позже отпустили. Но двоих активистов — Данилу Лаврецкого и Лизу Прокопчик оставили в центре изоляции правонарушителей до суда.

В пресс-службе молодежной организации сообщили, что судебный процесс должен состоятся в понедельник, 11 мая, в суде Первомайского района города Минска в неустановленное время.

«Неизвестно, в чем именно обвиняют активистов. Мы до последнего надеялись, что их отпустят до суда, но этого не произошло», — отметили в «Молодежном блоке».

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Напомним, 8 мая во время репетиции парада в Минске активисты «Молодежного блока» пронесли по проспекту Независимости черный гроб. Таким образом, молодые люди выразили протест против проведения массовых мероприятий 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса.