Минск, 10 мая 2020, 07:53 — REGNUM Семь человек — активистов «Молодежного блока» и их знакомых — задержали 9 мая в столице Белоруссии, сообщили 10 мая на telegram-канале «Молодежного блока».
Пятеро человек позже отпустили. Но двоих активистов — Данилу Лаврецкого и Лизу Прокопчик оставили в центре изоляции правонарушителей до суда.
В пресс-службе молодежной организации сообщили, что судебный процесс должен состоятся в понедельник, 11 мая, в суде Первомайского района города Минска в неустановленное время.
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Напомним, 8 мая во время репетиции парада в Минске активисты «Молодежного блока» пронесли по проспекту Независимости черный гроб. Таким образом, молодые люди выразили протест против проведения массовых мероприятий 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса.