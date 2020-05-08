Карабулак, Ингушетия, , 12:37 — REGNUM В ингушском городе Карабулаке введен режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с паводком. Такое решение было принято на экстренном совещании в администрации города.

«Комиссия приняла решение перевести силы и средства территориальной подсистемы РСЧС города Карабулака в повышенный режим функционирования на готовность к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ», — сообщили в мэрии города.

Кроме того, было проинформировано, что угроза подтопления существует для 116 домов, расположенных на улицах Заречной, Балкоева, Больничной, Дзаурова. Общая численность проживающего в них населения составляет 618 человек. Есть также угроза гибели скота.

В случае возобновления дождей уровень воды может вновь подняться, и окажутся затопленными низменные и прибрежные территории Карабулака. Паводок может также повредить линии электропередачи, смыть опоры мостов, нарушить работу дренажно-коллекторных систем.

В связи с этим организовано круглосуточное дежурство представителей органов власти, установка постов наблюдения в местах возможного затора на реке Сунжа. Кроме того, готовятся пункты временного размещения людей на случай эвакуации населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в результате проливных дождей с градом в Ингушетии резко поднялся уровень воды в реке Сунжа, оказался под угрозой подтопления ряд населенных пунктов вдоль русла реки, в том числе города Сунжа и Карабулак, а также село Троицкое.

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