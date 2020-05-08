Магас, , 08:43 — REGNUM В Ингушетии поднялся почти до критических величин уровень воды в реке Сунжа. Под угрозой подтопления оказались 940 домов, расположенные вдоль реки, в том числе в городах Сунжа и Карабулак и в станице Троицкой. Неблагоприятная ситуация возникла из-за проливных дождей. Утром 7 мая река поднялась до 265 см, в то время как критический уровень составляет 300 см, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В целях предотвращения чрезвычайных происшествий, по решению администрации города Карабулак, была эвакуирована часть жителей из особо опасных районов — около 600 человек. Население было размещено у родных.

В течение дня были организованы насыпные и берегоукрепительные работы в местах, наиболее подверженных подтоплениям. Одновременно велась откачка воды из подтопленных домовладений.

К 21:00 7 мая было отмечено постепенное снижение уровня воды в реке Сунжа. Тем не менее наблюдение сотрудников МЧС за ситуацией продолжается. Создан оперативный штаб.