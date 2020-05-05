Витебск, Белоруссия, , 09:56 — REGNUM В Сенненском районе Витебской области двое мужчин скончались после употребления алкоголя, сообщили 5 мая в пресс-службе следственного комитета Белоруссии.

По версии следствия, днем 28 апреля в агрогородке Мокшаны пятеро мужчин употребляли алкоголь, после чего участники застолья разошлись по домам.

На следующее утро хозяин дома, где происходило застолье, обнаружил во дворе тело одного из мужчин, накануне употреблявшего с ним алкоголь. Еще одного мужчину без признаков жизни обнаружили работники скорой медицинской помощи.

Еще одного участника застолья госпитализировали, так как состояние его здоровья ухудшилось.

«Предварительная причина смерти — отравление этиловым спиртом, в крови у них обнаружено 5,8 и 5,2 промилле алкоголя. Для установления всех обстоятельств проводится проверка», — отметили в Следственном комитете.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции 53 трудовых мигранта из Туркмении скончались в результате отравления контрафактным алкоголем.