Витебск, Белоруссия, 5 мая 2020, 09:56 — REGNUM В Сенненском районе Витебской области двое мужчин скончались после употребления алкоголя, сообщили 5 мая в пресс-службе следственного комитета Белоруссии.
По версии следствия, днем 28 апреля в агрогородке Мокшаны пятеро мужчин употребляли алкоголь, после чего участники застолья разошлись по домам.
На следующее утро хозяин дома, где происходило застолье, обнаружил во дворе тело одного из мужчин, накануне употреблявшего с ним алкоголь. Еще одного мужчину без признаков жизни обнаружили работники скорой медицинской помощи.
Еще одного участника застолья госпитализировали, так как состояние его здоровья ухудшилось.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции 53 трудовых мигранта из Туркмении скончались в результате отравления контрафактным алкоголем.