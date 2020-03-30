Анкара, , 21:53 — REGNUM В Стамбуле в результате отравления контрафактным алкоголем умерли 53 трудовых мигранта, приехавших из Туркмении в Турцию на заработки, передает «Азатлык».

Еще 15 туркменистанцев поступили в местные больницы в тяжелом состоянии по той же причине.

Туркменские граждане отравились фальшивой водкой, изготовленной из метилового спирта, когда пытались таким способом защититься от заражения коронавирусной инфекцией.

По данным турецких СМИ, полиция Стамбула уже арестовала 11 человек, которые подозреваются в торговле некачественным алкоголем. При обыске у них было обнаружено и изъято большое количество фальшивого алкоголя, нелегальное оружие и боеприпасы к нему.

Пятерым задержанным правоохранители предъявили обвинение в убийстве.