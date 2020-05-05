Саратов, , 09:52 — REGNUM В Саратовской области за невыполнение правил поведения в режиме повышенной готовности на граждан составлено 2420 административных протоколов. Только за 4 мая выявлено 146 нарушителей самоизоляции. Вице-губернатор области Александр Стрелюхин призвал надзорные ведомства усилить контроль за нарушителями масочного и пропускного режима, а также самоизоляции.

За прошедшие сутки из Москвы и Московской области прибыло в регион 710 человек, за весь период эпидемии вернулись 6 695 человек. На двухнедельный карантин попадают более 8 тыс. граждан.

Напоминаем, в Саратовской области около 60 человек отдыхали на турбазе «Камбоджа» во время режима самоизоляции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области село Озерное в Аткарском районе закрыли на карантин.

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