Новосибирск, , 07:29 — REGNUM Около пятидесяти лесных пожаров на площади более 25 тысяч гектаров действовало в регионах Сибири на утро 29 апреля, сообщил журналистам заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько на окружном совещании по предупреждению ЧС в Новосибирске.

По его словам, на начало дня локализовано 20 пожаров на площади 12,7 тыс. га. Главной причиной появления возгораний Иванько назвал деятельность местного населения.

В свою очередь начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов отметил, что с начала апреля 2020 года в сибирских регионах огнём пройдено 5,5 млн га — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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