Еравнинский район, Бурятия, , 06:53 — REGNUM В Еравнинском районе Бурятии, на приграничной с Забайкальским краем территории, ликвидирован крупный лесной пожар. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, пройденная огнём площадь составила около 6,5 тыс. га.

Кроме того, второй пожар на границе с Забайкальем локализован на территории 5,2 тыс. га.

«Тушение осложняется высокой температурой, сильным порывистым ветром и наличием большого количества сухой травы», — отметили в агентстве.

Напомним, накануне сообщалось о приближении к территории Бурятии со стороны Забайкальского края лесного пожара. Как сообщалось, до границы республики остались считанные сотни метров. На его тушение были направлены огнеборцы из Мухоршибирского района.

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