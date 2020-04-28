Каа-Хемский район, Тува, , 10:19 — REGNUM Военные Центрального военного округа остановили полосу огня возле посёлка Бояровка в Каа-Хемском районе Тувы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, военнослужащие продолжили вокруг населённого пункта минерализованные полосы.

К этому момент огненный фронт достигал 9 км в длину. Для проведения работ ранее здесь была создана наземная группировка из ста военнослужащих.

«Опашка предотвратила перекидывание пожаров на жилые дома, а также отвела огонь от пастбищ лошадей. Общая площадь созданных военнослужащими минерализованных полос превысила 3,5 тысяч квадратных метров», — отметили в правительстве.

Сюда были переброшены два бульдозера из соседней Хакасии, что позволит нарастить объём земляных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в тушении пожаров в Туве начали принимать участие вертолёт армейской авиации с водосливным устройством. Он задействован на тушении пожаров в Каа-Хемском районе.

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